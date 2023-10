Κόσμος

Ισραήλ: Πόλεμος κατά της Χαμάς κήρυξε ο Νετανιάχου (εικόνες)

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Ισραήλ. Νεκροί, τραυματίες και καταστροφές από τις ρουκέτες της Γάζας.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

Το σημερινό επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Τουλάχιστον 22 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το ισραηλινό δίκτυο N12 NEWS.

Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι 545 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μέχρι στιγμής.

Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι 7 κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας.

Αναφορές για Ισραηλινούς αιχμαλωτους

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επίσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφορούν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει γνώση των αναφορών αυτών για αιχμαλώτους, δήλωσε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να δίδει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

Η Χαμάς εξαπέλυσε 'πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ', δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε «πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, ενώ ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε από το πρωί κατά του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

«Η Χαμάς έκανε ένα σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί, εξαπολύοντας πόλεμο κατά του κράτους του Ισραήλ», οι Ισραηλινοί στρατιώτες «πολεμούν τον εχθρό σε όλα τα σημεία», δήλωσε ο Γκάλαντ σε ανακοίνωση.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και δήλωσε: «Το Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του, ο υπουργός έχει εγκρίνει την επιστράτευση εφέδρων.

ΥΠΕΞ: Άμεση καταδίκη της σημερινής επίθεσης κατά του Ισραήλ - Η Ελλάδα στο πλευρό του Ισραήλ

Άμεση ήταν η καταδίκη, από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, της σημερινής επίθεσης κατά του Ισραήλ. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών κατά του Ισραήλ, καταδίκασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ με ανάρτησή της στο Twitter, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

Νόαμ Κατς: Άνευ προηγουμένου πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Γάζα - Υπάρχουν πολλά θύματα

«Μια άνευ προηγουμένου διασυνοριακή και πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ από τη Γάζα. Υπάρχουν πολλά θύματα» αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς.

«Αναμένουμε από τους φίλους μας να εκφράσουν την ισχυρή υποστήριξή τους στο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον λαό και τα σύνορά του» υπογραμμίζει ο Ισραηλινός πρέσβης.

Επικαλούμενος τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει πως «τρομοκράτες διείσδυσαν από τη θάλασσα, από τον αέρα και από το έδαφος. Περίπου 2.200 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν κατά του Ισραήλ». Σημειώνει πως ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευθεί περίπου 2.200 πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και ότι οι τρομοκράτες διείσδυσαν στο Ισραήλ μέσω «της θάλασσας, του αέρα και της ξηράς», καθώς και ότι δεκάδες χιλιάδες εφεδρικό προσωπικό θα κινητοποιηθεί λόγω της κατάστασης.

Καταδίκη της ευρωπαϊκής ηγεσίας για τις επιθέσεις στο Ισραήλ

Την καταδίκη της για τις επιθέσεις στο Ισραήλ εξέφρασε η ευρωπαϊκή ηγεσία.

«Καταδικάζουμε σθεναρά τις αδιάκριτες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και του λαού του σήμερα το πρωί, προκαλώντας τρόμο και βία κατά αθώων πολιτών.

Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα θύματα. Η ΕΕ στέκεται αλληλέγγυα με τον ισραηλινό λαό σε αυτή τη φρικτή στιγμή» ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Είναι η τρομοκρατία στην πιο απεχθή μορφή της

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε «απερίφραστα την επίθεση που πραγματοποίησαν οι τρομοκράτες της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Είναι η τρομοκρατία στην πιο απεχθή μορφή της. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι τέτοιων αποτρόπαιων επιθέσεων».

Μπορέλ: Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Ισραήλ

«Αυτή η φρικτή βία πρέπει να σταματήσει αμέσως. Η τρομοκρατία και η βία δεν λύνουν τίποτα» σημείωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ προσθέτοντας ότι «η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στο Ισραήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Μέτσολα: Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ

Tέλος, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα υπογράμμισε : «καταδικάζουμε τον τρόμο και τη βία που ασκείται εναντίον αθώων ανθρώπων. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που βρίσκονται υπό πυρά, όλους τους πρώτους ανταποκριτές και αυτούς που αμύνονται ενάντια σε αυτές τις βάρβαρες επιθέσεις. Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ».

Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία καταδικάζουν τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Η Γερμανία «καταδικάζει σθεναρά τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε σήμερα το πρωί η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

Το Ισραήλ «έχει την πλήρη αλληλεγγύη μας» και το «δικαίωμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία», πρόσθεσε η ίδια σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο «τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είναι σε εξέλιξη κατά του Ισραήλ και των πολιτών του» και ότι εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με το Ισραήλ.

Η Ιταλία «στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτόν του» κατά της «βίαιης επίθεσης που λαμβάνει χώρα στο Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωση η ιταλική κυβέρνηση. Η Ρώμη «καταδικάζεται σθεναρά τον τρόμο και βία που είναι σε εξέλιξη κατά αθώων πολιτών».

«Ο τρόμος δεν θα επικρατήσει ποτέ. Στηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το Λονδίνο καταδικάζει "απερίφραστα" την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ

Η Βρετανία «καταδικάζει απερίφραστα» την αιφνιδιαστική επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σήμερα κατά του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα τις τρομερές επιθέσεις της Χαμάς κατά Ισραηλινών αμάχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίζει πάντα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του», ανέφερε ο Κλέβερλι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

