Κόσμος

Ερντογάν: Δεν θα μπορέσετε να αποτρέψετε τη γέννηση μιας ισχυρής Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναφερόμενος στο σκηνικό πολέμου που στήθηκε σήμερα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, σύστησε αυτοσυγκράτηση και στις δυο πλευρές.

-

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο 4ο έκτακτο συνέδριο του ΑΚΡ, αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στο όραμα του για τη γέννηση μιας ισχυρής Τουρκίας.

«Σήμερα, δηλώνω για άλλη μια φορά: Δεν θα μπορέσετε να αποτρέψετε τη γέννηση της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας. Δεν θα μπορέσετε να αποτρέψετε την άνοδο του Αιώνα της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική μέρα για τον Αιώνα της Τουρκίας. Θα καθορίσουμε το προσωπικό που θα είναι πρωτοπόροι στην πολιτική. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω το κόμμα μας με νέες φωνές και νέα πρόσωπα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Για ένταση Ισραήλ-Χαμάς, ο Ερντογάν είπε, «Υπό το φως των γεγονότων που έλαβαν χώρα στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, καλούμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση και να μείνουν μακριά από παρορμητικά βήματα που θα κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση».

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της ότι αποπειράθηκε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του