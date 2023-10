Παράξενα

Χαλκιδική: Νεαρός τραυμάτισε επιχειρηματία και αστυνομικούς και επιχείρησε να κάψει αυτοκίνητο

Πανικό προκάλεσε 22χρονος στην Χαλκιδική. Θύματα και δράστης μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Έναν επιχειρηματία και δύο αστυνομικούς κατόρθωσε να τραυματίσει νεαρός άνδρας στη Σιθωνία Χαλκιδικής, με τη χρήση μαχαιριού και σιδερόβεργας, αφότου αποπειράθηκε νωρίτερα να προκαλέσει πυρκαγιά σε όχημα. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο άντρας συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα μετέβη σε επιχείρηση ανακύκλωσης, προσπάθησε να προκαλέσει πυρκαγιά σε όχημα και, με τη χρήση μαχαιριού, τραυμάτισε στο χέρι τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ηλικίας 51 ετών.

Χρησιμοποιώντας το ίδιο μαχαίρι και μια σιδερόβεργα, τραυμάτισε επίσης δύο αστυνομικούς, από το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας και το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου, που προσέτρεξαν στο σημείο, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Από την κατοχή του 22χεονου άντρα, με καταγωγή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναπτήρας, ένα δοχείο με βενζίνη, το μαχαίρι και η σιδερόβεργα που χρησιμοποίησε.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και οι δύο αστυνομικοί στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπως και ο συλληφθείς, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίησή του. Ουδείς εκ των τεσσάρων διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα αίτια της πράξης του άνδρα διερευνώνται.

