Πρέσβης Ισραήλ: Ευχαριστώ τον Μητσοτάκη και την Ελλάδα που στέκονται στο πλευρό μας

Μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης προς το Ισραήλ κι από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον Νίκο Δένδια, το ελληνικό ΥΠΕΞ και την ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ.

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα που στέκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή με το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς, εκφράζει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ισραηλινός πρέσβης στη χώρα μας Νόαμ Κατς.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρέσβης αναπαράγει και την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Καταδικάζω απερίφραστα τη σημερινή αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Άμεση ήταν η καταδίκη και από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομορβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας» τονίζεται σε αντίστοιχη ανάρτησή του.

Την απερίφραστη καταδίκη εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ» τονίζει σε ανάρτησή του, σημειώνοντας: «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

Καταδίκη εξέφρασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

