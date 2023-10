Αθλητικά

Euroleague – Ολυμπιακός: Ο Άλεξ Πίτερς MVP της 1ης αγωνιστικής

Ο Πίτερς ήταν ο στυλοβάτης της μεγάλης νίκης των πρωταθλητών επί των «πράσινων» στο ΟΑΚΑ.

Ο Άλεξ Πίτερς αναδείχθηκε MVP της 1ης αγωνιστικής στην κανονική σεζόν 2023-24 της EuroLeague.

«Ο Πίτερς οδήγησε τον Ολυμπιακό στην νίκη παράταση εκτός έδρας με 78-88 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Πίτερς ηγήθηκε των "κόκκινων" με 17 πόντους και πήρε 10 ριμπάουντ για να καταγράψει το πρώτο του double doyble στην 146η εμφάνισή του στην EuroLeague. Ο Πίτερς πρόσθεσε 4 ασίστ, 4 κλεψίματα», αναφέρει η ιστοσελίδα της Euroleague και συνεχίζει:

«Ο Νίκολα Μίροτιτς της Αρμάνι Μιλάνο, ο Μάικ Τζέιμς της Μονακό, ο Σέιν Λάρκιν της Ανατολού Εφές, ο Χουάντσο Έρνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού και ο Λορέντζο Μπράουν της Μακάμπι Τελ Αβίβ, συμπληρώνουν τις κορυφαίες ατομικές επιδόσεις στην 1η αγωνιστική».

