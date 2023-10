Κοινωνία

Φαρμακονήσι: Επιχειρήσεις διάσωσης παράτυπων μεταναστών

Πού εντοπίστηκαν οι παράτυποι μετανάστες και πού τους μετέφερε το Λιμενικό Σώμα.

Επιχείρηση για τη διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ξύλινο σκάφος το οποίο βρισκόταν ανοικτά της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, το πρωί του Σαββάτου, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Φαρμακονησίου, ακυβέρνητη πνευστή λέμβο, με ικανό αριθμό επιβαινόντων.

Το ανωτέρω περιπολικό σκάφος προέβη στην περισυλλογή τριάντα πέντε (35) αλλοδαπών, όλους καλά στην υγεία τους και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα ν. Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή ν. Λέρου. Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι ανωτέρω αλλοδαποί βυθίστηκε.

Επίσης, πρωινές ώρες σήμερα, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Φαρμακονησίου, ακυβέρνητη πνευστή λέμβο, με ικανό αριθμό επιβαινόντων.

Το ανωτέρω περιπολικό σκάφος προέβη στην περισυλλογή δεκαέξι (16) αλλοδαπών, όλους καλά στην υγεία τους και τους μετέφερε με ασφάλεια στον λιμένα ν. Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή ν. Λέρου. Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι ανωτέρω αλλοδαποί βυθίστηκε.

Την προανάκριση και για τα δύο περιστατικά διενεργεί το Λιμεναρχείο Λέρου

