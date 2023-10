Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: συνελήφθη νεαρός άνδρας που είχε πλήθος βίντεο στην κατοχή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις ηλεκτρονικές συσκευές του βρέθηκαν πλήθος βίντεο και φωτογραφίων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

-

Στη σύλληψη ενός 22χρονου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στο πλαίσιο διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι χρήστης του διαδικτύου, εντός της ελληνικής επικράτειας, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε διάφορους ιστότοπους και εφαρμογές, μεταφόρτωσε και αποθήκευσε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας εισαγγελίας και μετά από αλληλογραφία με τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω αστυνομική προανάκριση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του εμπλεκόμενου και προέκυψε ο τόπος κατοικίας του.

Από τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο εντοπίστηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο απεστάλη στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

- Τηλεφωνικά: 11188

- Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

- Μέσω twitter: @CyberAlertGR

- Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

- Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της ότι αποπειράθηκε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του