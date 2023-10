Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Δεκάδες νεκροί και μπαράζ ρουκετών (εικόνες)

Σειρήνες ήχησαν πολλές φορές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ. Τι δήλωσε νωρίτερα ο Νετανιάχου. Εκτός ελέγχου η κατάσταση.

Ένα μπαράζ ρουκετών εκτοξεύθηκε στο νότιο και κεντρικό Ισραήλ το πρωί του Σαββάτου καθώς τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στη χώρα και κατέλαβαν πόλεις του νότιου Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. «Από σήμερα το πρωί, το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Περίπου 44 άνθρωποι είναι νεκροί όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής Magen David Adom του Ισραήλ και περισσότεροι από 700 είναι τραυματισμένοι. Μεταξύ αυτών και ο Ofir Liebstein, ισραηλινός αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με τρομοκράτες. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τη θέση του αναλαμβάνει ο Γιόσι Κερέν.

Μια 60χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν πύραυλος έπεσε σε κτίριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Gederot. Τα ονόματα και οι ταυτότητες των άλλων θυμάτων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει 161 νεκρούς και 931 τραυματίες στον αρχικό απολογισμό των βομβαρδισμών της ισραηλινής Λωρίδας της Γάζας. Εκτοξεύτηκαν περισσότεροι από 2.200 πύραυλοι, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Σειρήνες ήχησαν πολλές φορές στην Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και στο νότιο Ισραήλ. Δεκάδες οχήματα πήραν φωτιά και στην πόλη.

The Israeli army has not gained control of any of the locations Hamas fighters infiltrated in southern Israel, according to reports.



?? LIVE updates: https://t.co/i2VdE8ofse pic.twitter.com/FEy7f2NIw0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2023

Άμαχοι τρέχουν να σωθούν

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι η Χαμάς «είχε ξεκινήσει μια μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος» και ότι μαχητές είχαν εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος σε «διαφορετικές τοποθεσίες». Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου διενεργούσε «αξιολόγηση της κατάστασης» και ότι η Χαμάς «θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για αυτά τα γεγονότα».

Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν επίσης ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές.

Στη Γάζα οι πολίτες έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη αναμένοντας ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει ημέρες, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έσπευσαν στα καταφύγια. Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς Μοχάμεντ Ντέιφ ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κάνοντας έκκληση προς τους απανταχού Παλαιστίνιους να πολεμήσουν.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τρεις αιχμαλώτους

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τουλάχιστον τρεις εμφανώς έντρομους άνδρες με πολιτικά ρούχα να κρατούνται από ομάδα ενόπλων με θολά πρόσωπα, ισχυριζόμενοι ότι είναι «εχθροί». Φέρονται να συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η οργάνωση το πρωί του Σαββάτου εναντίον του Ισραήλ.

«Εικόνες (μελών) των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ (ΣτΣ: η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) που αιχμαλωτίζουν αρκετούς στρατιώτες του εχθρού κατά τη διάρκεια της μάχης (επιχείρησης) “Κατακλυσμός αλ-Ακσα”», αναφέρει τίτλος σε μαύρο φόντο στην αρχή του βίντεο, το οποίο δεν έχει ήχο.

Στο βάθος διακρίνονται πινακίδες στα εβραϊκά, υποδηλώνοντας ότι το βίντεο γυρίστηκε στην ισραηλινή πλευρά, στο πέρασμα Ερέζ ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ.

Μεσανατολικό: Ρωσία και Σαουδική Αραβία ζητούν «άμεση κατάπαυση του πυρός»

Η Ρωσία έκανε σήμερα, Σάββατο, έκκληση προς τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους για «άμεση κατάπαυση του πυρός», εκφράζοντας παράλληλα την «εντονότερη ανησυχία» της μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή της, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα, αναφέρει: «Κάνουμε έκκληση στην παλαιστινιακή και την ισραηλινή πλευρά να προχωρήσουν σε άμεση κατάπαυση του πυρός, να εγκαταλείψουν τη βία και να επιδείξουν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση». Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, που ζήτησε τον «άμεσο τερματισμό της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το πρακτορείο επικαλείται ανακοίνωση του υπουργείου, η οποία αναφέρει: «Παρακολουθούμε τις άνευ προηγουμένου εξελίξεις ανάμεσα σε έναν αριθμό παλαιστινιακών φατριών και των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής που έχουν οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο βίας σε πολλά μέτωπα»

Από την πλευρά του, το Ομάν κάλεσε τις δύο πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο επίσημη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και τους θεσμούς να «παρέμβουν άμεσα για να σταματήσει η συνεχιζόμενη κλιμάκωση και να εφαρμόσουν τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου».

Αλληλεγγύη στο Ισραήλ εκφράζει η Ινδία

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς το Ισραήλ.

«Βαθιά σοκαρισμένος από τις πληροφορίες που αφορούν την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ. Είμαστε αλληλέγγυοι προς το Ισραήλ αυτές τις δύσκολες στιγμές», έγραψε ο Μόντι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Κατάρ: Το Ισραήλ ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέδωσε σήμερα Σάββατο ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι μόνο το Ισραήλ ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας με τον παλαιστινιακό λαό.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι το Κατάρ καλεί τις δύο πλευρές να επιδείξουν την ύψιστη αυτοσυγκράτηση και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει το Ισραήλ από το να χρησιμοποιεί αυτά τα γεγονότα ως δικαιολογία για τη διενέργεια δυσανάλογου πολέμου εναντίον Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.

Πρέσβης Ισραήλ: Ευχαριστώ την Ελλάδα και τον πρωθυπουργό

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελλάδα, που στέκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή με το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς, ευχαριστεί με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Ισραηλινός πρέσβης στη χώρα μας, Νόαμ Κατς.

Επίσης, ο Ισραηλινός πρέσβης αναπαράγει και την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Καταδικάζω απερίφραστα τη σημερινή αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση κατά του Ισραήλ, που προκάλεσε μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και υποστηρίζουμε πλήρως το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Aμεση ήταν η καταδίκη και από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τη σημερινή εκτόξευση ομοβροντίας ρουκετών από τη Γάζα κατά του Ισραήλ. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ και ανησυχεί βαθύτατα από αυτή την απαράδεκτη κλιμάκωση της βίας», τονίζεται σε αντίστοιχη ανάρτησή του.

Thank you PM and thank you Greece for standing at this very difficult moment with Israel and Israelis. https://t.co/RBSW44amCR — ???? Noam Katz (@NoamKatz_) October 7, 2023

Την απερίφραστη καταδίκη εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ» τονίζει σε ανάρτησή του, σημειώνοντας: «Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

Καταδίκη εξέφρασε και η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, διαμηνύοντας ταυτόχρονα: «Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ».

Καταδίκασε τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος Ισραηλινών πολιτών η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταδίκασε, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Τwitter), τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε βάρος Ισραηλινών πολιτών και τόνισε ότι «είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ».

Ειδικότερα, κατά την ανάρτησή της, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Συγκλονισμένοι από τα νέα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολιτών, καταδικάζουμε αυτές τις φρικτές πράξεις μίσους και βίας και είμαστε αλληλέγγυοι με το Ισραήλ».

Δένδιας: Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Αυτό τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

We strongly condemn the terrorist attacks against Israel. ???? has the

right to defend itself. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 7, 2023

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα» υπογραμμίζει.

ΣΥΡΙΖΑ: Απερίφραστη καταδίκη στην επίθεση της Χαμάς σε βάρος του Ισραήλ

Την «απερίφραστη καταδίκη του στην σημερινή επίθεση της Χαμάς σε βάρος του Ισραήλ», εκφράζει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ζητά τον άμεσο τερματισμό της ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό του Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ακόμη: «Η συνεχιζόμενη βία από όλες τις πλευρές στην περιοχή, δυναμιτίζει κάθε προοπτική επίλυσης των διαφορών και πλήττει βάναυσα την ασφάλεια και τα δικαιώματα ιδίως των αμάχων, Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Τασσόμαστε σταθερά υπέρ της άμεσης επανέναρξης αξιόπιστων διμερών συνομιλιών, για λύση δύο βιώσιμων κρατών στη βάση των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

