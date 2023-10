Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ - ΟΗΕ: Φρικτός ο αντίκτυπος στους αμάχους

Τι τόνισε ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυξάνεται η λίστα των νεκρών.

Ο Υπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ έκανε έκκληση για τον άμεσο τερματισμό της βίας στη Γάζα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Τουρκ δήλωσε σοκαρισμένος από τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες ρουκέτες ερίφθησαν σήμερα προς το Ισραήλ και ότι αιχμαλωτίστηκαν ισραηλινοί πολίτες.

«Αυτή η επίθεση έχει φρικτό αντίκτυπο στους Ισραηλινούς αμάχους. Οι άμαχοι δεν θα πρέπει ποτέ να είναι στόχος επιθέσεων», τόνισε. Ο Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να λάβει προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν θύματα μεταξύ των αμάχων.

«Καλώ για τον άμεσο τερματισμό της βίας και απευθύνομαι προς όλες τις πλευρές και τις σημαντικές χώρες στην περιοχή να αποκλιμακώσουν για να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία», είπε.

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή Τορ Γουένσλαντ καταδίκασε το Σάββατο τις επιθέσεις προειδοποιώντας με ανακοίνωσή του:

«Αυτός είναι επικίνδυνος γκρεμός και κάνω έκκληση σε όλους να απομακρυνθούν από το χείλος του», τόνισε. Ο ίδιος κάλεσε για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και ζήτησε από όλες τις πλευρές να προστατεύσουν τους αμάχους.

Άμαχοι τρέχουν να σωθούν

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρηση στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν.«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες μέσα σε μόλις 20 λεπτά.

Οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δήλωσαν ότι η Χαμάς «είχε ξεκινήσει μια μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος» και ότι μαχητές είχαν εισέλθει στο ισραηλινό έδαφος σε «διαφορετικές τοποθεσίες». Η ανακοίνωση ανέφερε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου διενεργούσε «αξιολόγηση της κατάστασης» και ότι η Χαμάς «θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες και την ευθύνη για αυτά τα γεγονότα».

