Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Η Γαλλία ενισχύει την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους

Ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι «είναι εξαιρετικά προσεκτικός» σε ό,τι αφορά στην προστασία χώρων λατρείας όπως συναγωγές, αλλά και σχολεία.

Η ασφάλεια ενισχύθηκε σήμερα (7/10) γύρω από χώρους λατρείας και εβραϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία, ιδιαίτερα στο Παρίσι και τα προάστια του, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ η παλαιστινιακή Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν.

Κατόπιν αιτήματος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, «έχουμε ήδη δώσει εντολές στους νομάρχες να προστατεύσουν τους κοινοτικούς χώρους και μόλις επιστρέψω στο Παρίσι, θα προεδρεύσω μιας συνάντησης ασφαλείας για να γνωρίζω τις δυσκολίες που θα μπορούσαμε να έχουμε σε εθνικό επίπεδο», εξήγησε ο υπουργός κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Τουλούζη, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή «δεν υπάρχει απειλή».

Στο Παρίσι, ο αρχηγός της αστυνομίας Λοράν Νούνιες ζήτησε «αυξημένη επαγρύπνηση» από το προσωπικό του σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας.

