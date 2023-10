Κόσμος

Επίθεση Χαμάς - Μπάιντεν: οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ (βίντεο)

Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εωτερικών για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Σύσσωμη η αμερικανικη κυβέρνηση εχει σπεύσει τις τελευταίες ώρες να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ, o πρόεδρος Μπάιντεν που σπανίως βρίσκεται στον Λευκο Οίκο τα Σαββατοκυριακα παρακολουθεί απο το οβάλ γραφείο τις εξελίξεις επί του πεδίου και αναμένεται να κάνει δήλωση για την κατάσταση στην Γάζα, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Ο αμερικανός Πρόεδρος, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου όπου του τόνισε ότι "οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ και υποστηρίζουν πλήρως το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα".





Aμεσως μετα την τηλεφωνική επικοινωνία ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Μπλίνκεν σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι ΗΠΑ "καταδικάζουν απερίφραστα τις φρικτές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων και αμάχων. Δεν υπάρχει ποτέ καμία δικαιολογία για την τρομοκρατία. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κυβέρνηση και τον λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας για τις ζωές των Ισραηλινών που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις".





