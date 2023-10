Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Ιράν και Ιράκ στηρίζουν την εισβολή

Τι δήλωσε στο IRNA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Μπαχαντορί Τζαχρομί.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι σημερινές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ αποδεικνύουν την αυξημένη αυτοπεποίθηση των Παλαιστινίων μπροστά στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

"Σε αυτή την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν το στοιχείο της έκπληξης και άλλες συνδυασμένες μέθοδοι, που δείχνουν την αυτοπεποίθηση του παλαιστινιακού λαού μπροστά στις δυνάμεις κατοχής του", μετέδωσε το ISNA επικαλούμενο συνέντευξη του εκπροσώπου του υπουργείου Νάσερ Καναάνι.

Οι επιθέσεις "απέδειξαν ότι το σιωνιστικό καθεστώς είναι πιο ευάλωτο από ποτέ και ότι η πρωτοβουλία βρίσκεται στα χέρια της παλαιστινιακής νεολαίας", δήλωσε στο IRNA ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αλί Μπαχαντορί Τζαχρομί.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησε ο παλαιστινιακός λαός σήμερα είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα δεκαετιών "συστημικής καταπίεσης" από την "Σιωνιστική Αρχή Κατοχής", αναφέρεται σε ανακοίνωση του επίσημου εκπροσώπου της ιρακινής κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση προειδοποιεί επίσης ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στα παλαιστινιακά εδάφη κινδυνεύει να επηρεάσει την σταθερότητα στην περιοχή.

Χαμάς: Προειδοποιήσαμε να μην αγγίξουν το Τζαμί Αλ-Ακσα, αλλά το Ισραήλ είναι αλαζονικό

Ο Ισμαήλ Χανίγιε, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, κατηγόρησε το Ισραήλ για «αλαζονική» συμπεριφορά και ότι προκάλεσε ζημιά στο τέμενος Αλ-Ακσα, λέγοντας ότι «προειδοποιήσαμε να μην καταστρέψουν το τέμενος και ότι δεν μπορούμε να το ανεχτούμε».

«Τους προειδοποιήσαμε επίσης να μη συνεχίσουν την πολιτική της δημογραφικής αλλαγής στη Δυτική Οχθη και την επιτάχυνση του εγχειρήματος εποικισμού, αλλά συνεχίζουν τις επιδρομές στις πόλεις και στους προσφυγικούς καταυλισμούς», είπε.

Επέκρινε τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ισχυριζόμενος ότι «συνεχίζει να συμπεριφέρεται αλαζονικά και να βλάπτει τους κρατούμενους της παλαιστινιακής ασφάλειας»

Πληροφορίες για 100 Ισραηλινούς νεκρούς

Τουλάχιστον 100 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης των Παλαιστινίων μαχητών το πρωί του Σαββάτου, δήλωσε ο Ζάκι Χέλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης Magen David Adom.

Ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

