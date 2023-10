Καιρός

Κυριακή εκλογών - Καιρός: συννεφιά και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Πώς θα είναι ο καιρός την Κυριακή των εκλογών. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια και απο το απόγευμα στα βορειοανατολικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός και στην Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα ανατολικά θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.



Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα λυμανθεί από 15 έως 28 και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία στα βόρεια θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις Κυκλάδες και στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και από το απόγευμα βαθμιαία από δυτικές 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Ο καιρός την Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και ασθενείς βροχές στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το μεσημέρι και το απόγευμα στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια όπου θα φθάσει τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

