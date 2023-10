Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: η ανταποκρίτρια του CNN στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανταποκριτρια του CNN Hadas Gold μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 απο την Ιερουσαλήμ για την πολεμική σύρραξη στο Ισράηλ.

-

Για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην Ιερουσαλήμ που βρίσκεται μίλησε στον ΑΝΤ1 η ανταποκρίτρια του CNN, Hadas Gold.

Όπως περιέγραψε αρχικά: "Εξακολουθούν να ηχούν σειρήνες αεροπορικών επιδρομών, κυρίως στο νότιο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Εδώ στην Ιερουσαλήμ δεν έχουμε ακούσει σειρήνες ή εκρήξεις εδώ και μερικές ώρες. Δεν είναι το ίδιο, όπως στην αρχή, όταν εκτοξεύτηκαν χιλιάδες πύραυλοι. Τώρα επικεντρώνονται στις διαρκείς αναφορές ότι βρίσκονται ακόμα ενεργοί μαχητές σε θέσεις μάχης, κυρίως στις νότιες περιοχές. Το τελευταίο που μάθαμε από τον ισραηλινό στρατό είναι ότι μαχητές δρουν σε τουλάχιστον 8 πόλεις και χωριά στο νότιο Ισραήλ, σε δυο στρατόπεδα και σε ένα συνοριακό πέρασμα προς τη Γάζα κι ακόμα μαθαίνουμε από τα ισραηλινά μέσα ότι πραγματοποιούνται μάχες σε αυτές τις περιοχές, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους και σε καταφύγια."

"Ξέρουμε ότι ο ισραηλινός στρατός απαντάει από αέρος. Υπάρχουν αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικές επιδρομές. Μαθαίνουμε από τον παραγωγό μας στη Γάζα ότι γίνονται χτυπήματα από αέρος. Απαντούν αποφασιστικά. Κάλεσαν χιλιάδες εφέδρους. Αλλά η μεγάλη ανησυχία αφορά στους φανατικούς μαχητές που παρεισφρήσαν. Έφτασαν από αέρος, με αλεξίπτωτα, από τη θάλασσα, με τα πόδια. Είδαμε βίντεο με εκσκαφείς στη Γάζα να καταστρέφουν το φράχτη που τη χωρίζει από το Ισραήλ. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία εδώ. Σε αυτό επικεντρώνονται τώρα, να καθαρίσουν αυτά τα χωριά και τις πόλεις από τους φανατικούς μαχητές. Θα είναι μια μεγάλη επιχείρηση, από σπίτι σε σπίτι, από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Θα πραγματοποιηθεί σε όλη τη χώρα, καθώς η Χαμάς κάλεσε όλους τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, ακόμα και Παλαιστίνιους που είναι πολίτες του Ισραήλ. Λένε ότι τους καλούν να πάρουν ό,τι είδους όπλα έχουν και να στραφούν ενάντια στους Ισραηλινούς", είπε ακόμη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στο Μεσολόγγι: Ένας νέος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του