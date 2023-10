Αθλητικά

Παγκόσμιο Κύπελλο - Πετρούνιας: Αργυρό μετάλλιο και Ολυμπιακή πρόκριση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ασημένιος" ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης γυμναστικής.

-

Το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον έκτο διαδοχικό τελικό της μεγάλης αθλητικής καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυμναστικής. Ο «βασιλιάς των κρίκων» συγκέντρωσε 15.066 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος, στην Αμβέρσα, μετά από εξαιρετική εκτέλεση του προγράμματός του που είχε συντελεστή δυσκολίας 6,30 και απίστευτη έξοδο, αφού καρφώθηκε στο έδαφος. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης στους κρίκους, το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο και «χάλκινος» στο Τόκιο (2020), Λευτέρης Πατρούνιας, θα είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, καθώς σήμερα εξασφάλισε την Ολυμπιακή πρόκριση.

Ο Πετρούνιας ήταν πρώτος μέχρι να εκτελέσει το πρόγραμμά του -ως προτελευταίος στη σειρά του τελικού- ο Κινέζος «χρυσός» Ολυμπιανίκης του Τόκιο στους κρίκους, Γιανγκ Λιου, ο οποίος ήταν... άψογος και συγκέντρωσε 15.233 βαθμούς κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο, δεύτερο στους κρίκους στην καριέρα του μετά από αυτό του 2014 (Νάνινγκ).

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας αποτελεί παράλληλα και Προ-Ολυμπιακό και ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικούσε τη μία και μοναδική θέση που εξασφάλιζε την απευθείας πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο Πετρούνιας χρειαζόταν υψηλότερη βαθμολογία μόνο από τον Αζέρο Σιμόνοφ, τον Αυστριακό Χεκ και τους Αρμένιους Αβετισιάν και Νταβτιάν, δεδομένου ότι οι υπόλοιποι φιναλίστ έχουν ήδη εξασφαλίσει την ομαδική Ολυμπιακή πρόκριση με την Κίνα και τη Βρετανία και δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν επιπλέον θέσεις. Και τα κατάφερε κατακτώντας για πρώτη φορά ασημένιο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! Το 2019, ο Πετρούνιας είχε καταλάβει την 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Στουτγκάρδης, και παρά την απουσία του στις αντίστοιχες διοργανώσεις του 2021 και 2022, ο Έλληνας πρωταθλητής επέστρεψε δυνατά κατακτώντας το ασημένιο.

Εκτός από τα τρία χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2015 Γλασκόβη, 2017 Μόντρεαλ, 2018 Ντόχα) και το ασημένιο φέτος (2023, Αμβέρσα), ο Λευτέρης Πετρούνιας μετρά και 6 χρυσά μετάλλια (2015 Μονπελιέ, 2016 Βέρνη, 2017 Κλουζ-Ναπόκα, 2018 Γλασκόβη, 2021 Βασιλεία, 2022 Μόναχο) και δύο χάλκινα μετάλλια (2011 Βερολίνο, 2023 Αττάλεια) σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2023 Κότμπους), ένα χρυσό μετάλλιο (2015 Μπακού) σε Ευρωπαϊκούς Αγώνες και ένα χρυσό μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες (2013 Μερσίνη).

Πέρυσι, στο Μόναχο, με το έκτο χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έγινε ο κορυφαίος σπεσιαλίστας στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενόργανης γυμναστικής, ισοφαρίζοντας τον Ούγγρο εξπέρ του πλάγιου ίππου Κρίστιαν Μπέρκι, ο οποίος έως τότε κατείχε μόνος του το απόλυτο ρεκόρ με έξι τίτλους στο ίδιο όργανο (2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012).

Η κατάταξη:

1. Γιανγκ Λιου (Κίνα) - 15.233

2. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) - 15.066

3. Χάο Γιόου (Κίνα) - 14.833

4. Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) - 14.700

5. Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) - 14.666

6. Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία) - 14.566

7. Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) - 14.433

8. Χάρι Χέπγουορθ (Μεγάλη Βρετανία) - 14.100

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στο Μεσολόγγι: Ένας νέος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Κορυδαλλός: Σύλληψη 39χρονου για παραμέληση του 4χρονου παιδιού του