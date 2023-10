Αθλητικά

Κολοσσός - Περιστέρι: Οι Ροδίτες πήραν τη νίκη σε ματς δύο παρατάσεων

Πρώτος σκόρερ του Κολοσσού ήταν ο Τζόργκενσεν με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ

Στη δεύτερη παράταση έκαμψε την αντίσταση του Περιστερίου, στη Ρόδο, ο Κολοσσός επικρατώντας με 104-93 (86-86 1η παρ, 80-80 κ.α), στην πρεμιέρα της Basket League. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ο Κούρο Σεγκούρα χαμογέλασε τελευταίος, με τον Βασίλη Σπανούλη να φεύγει πικραμένος. ο Κολοσσός επικρατώντας με 104-93 (86-86 1η παρ, 80-80 κ.α), στην πρεμιέρα της Basket League. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ο Κούρο Σεγκούρα χαμογέλασε τελευταίος, με τον Βασίλη Σπανούλη να φεύγει πικραμένος.

Ο Πολ Τζόργκενσεν ήταν ο κορυφαίος του Κολοσσού με 21 πόντους και 5/10 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 7 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Πόλεϊ πρόσθεσε 19 πόντους, 18 ο Λούκα Μπραίκοβιτς και 13 ο Ντάνιελ Ουτόμι. Ξεχώρισε και ο Λόντον Περάντες με 14 ασίστ (!).

Για τους «κυανοκίτρινους» double double σημείωσε ο Τζο Ράγκλαντ, με 25 πόντους, 10 ασίστ, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ. Ο Κένι Ουίλιαμς είχε 21 πόντους για τους φιλοξενούμενους, ενώ 16 πόντους ήταν η προσφορά του Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ. Με 11/28 τρίποντα έναντι 7/22 του Περιστερίου, ο Κολοσσός μπήκε με το... δεξί στη σεζόν, στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 42-39, 66-59, 80-80 κ.α., 86-86 (1η παρ.), 104-93 (2η παρ.)





Το Περιστέρι προηγήθηκε με 23-27 στην 1η περίοδο, χάρη στον «καυτό» Κένι Ουίλιαμς. Ο Κολοσσός Ρόδου βρήκε λύσεις στη 2η περίοδο και με πίεση στην άμυνα κράτησε στους 12 πόντους το Περιστέρι για το 42-39 στο ημίχρονο.

Ανώτερος ήταν ο Κολοσσός και στην 3η περίοδο για το 66-59 στο 30ό λεπτό, καθώς ο Γιόργκενσεν ήταν ασταμάτητος. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντέδρασε στην 4η περίοδο, όταν έκανε επιμέρους σκορ 14-21 για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Συγκεκριμένα, οι δύο βολές του Γόντικα έφεραν τον Κολοσσό στο +5 (77-72), αλλά οι Ράγκλαντ και Ουίλιαμς απάντησαν με δύο διαδοχικά τρίποντα. Ο Γιόργκενσεν με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 80-80, αλλά ο Ράγκλαντ βρήκε σίδερο και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Μπραΐκοβιτς με τέσσερις σερί δικούς του πόντους διαμόρφωσε το 84-82 υπέρ του Κολοσσού, ενώ έκανε και το 86-84. Ο Ρένφρο κάρφωσε για το 86-86. Ο Γιόργκενσεν αστόχησε στο τελευταίο σουτ και το ματς οδηγήθηκε σε δεύτερη παράταση. Ο Πόλεϊ με γκολ φάουλ δύο λεπτά πριν τη λήξη, έδωσε αέρα 5 πόντων στους γηπεδούχους (95-90). Παρά την προσπάθεια, το Περιστέρι δεν βρήκε τον τρόπο ν' αντιδράσει και ο Κολοσσός πήρε δύο πολύτιμους βαθμούς.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Χριστινάκης, Μπακάλης

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Κούρο Σεγούρα): Γιόργκενσεν 21 (5), Ουτόμι 13 (2), Μπραΐκοβιτς 18, Πόλεϊ 19 (1), Περάντες 9, Κολοβέρος 3, Παπαγιάννης, Πετρόπουλος 8 (2), Χατζηνικόλας, Καμαριανός 2, Γόντικας 6, Σίμονς 5 (1)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 25 (2), Πουλιανίτης 3 (1), Ουίλιαμς 21 (3), Χουγκάζ, Ζούγρης 4, Μήτρου-Λονγκ 16 (1), Ντάνγκουμπιτς, Ξανθόπουλος, Χατζής, Χαντς 6, Κασελάκης 6, Ρένφρο 12?