Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για αποκλιμάκωση της κατάστασης

Η Τουρκία καταδίκασε έντονα τις απώλειες αμάχων στις συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, με την Άγκυρα να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης προτού αυτή επεκταθεί σε άλλες περιοχές.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε στενές επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνοντας έκκληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για αυτοσυγκράτηση.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης τους Τούρκους πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

«Υπογραμμίζουμε ότι οι πράξεις βίας και κλιμάκωσης (...) δεν ωφελούν κανέναν», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί για να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις δεν θα κλιμακωθούν περαιτέρω και να δεν θα τεθούν εκτός ελέγχου έλεγχο χωρίς να επεκταθούν στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτή την άποψη, συνεχίζουμε τις στενές επαφές μας με τα εμπλεκόμενα μέρη».

Έκτακτη συνεδρίαση του ΟΗΕ την Κυριακή

Μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για το Παλαιστινιακό ζήτημα θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, μετά την κλιμάκωση συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα το απόγευμα τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Βραζιλία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του ΣΑ αυτό τον μήνα είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι θα ζητήσει μια έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ και του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων

Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης της πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ και του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του.

Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ:+972544808297

Τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα:+972523032253

