ΠΑΟΚ - Προμηθέας: Ποδαρικό με το... “δεξί” για τους Αχαιούς

Ο Προμηθέας επικράτησε του ΠΑΟΚ, στην αυλαία της Basket League.

Καλύτερος, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε απόψε, στο PAOK Sports Arena, για την πρεμιέρα της Basket League, με 95-80, επί του ΠΑΟΚ.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Χέντερ Χέιλ (32 πόντοι, οι 24 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, με 6/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), το έργο του οποίου στήριξαν οι Κάμερον Ρέινολντς (16 πόντοι, 2 κλεψίματα), Χάιμε Ετσενίκε (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 κοψίματα).

Πάλεψαν περισσότερο για τον «Δικέφαλο», ο οποίος είχε την υπεροχή στη ρακέτα (37 με 30 τα ριμπάουντ υπέρ του), του στοίχισαν, όμως, τα 16 λάθη (με τον Προμηθέα να έχει 6), οι Ελβαρ Φρίντρικσον (20, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζαμάνι ΜακΝίς (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 κοψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 38-51, 60-72, 80-95

Με τον Χέιλ να πυροβολεί αδιακρίτως (24 πόντοι, με 6/8 τρίποντα), ο Προμηθέας ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, απέναντι σε έναν αναποτελεσματικό, αμυντικά και επιθετικά, ΠΑΟΚ.

Οι Πατρινοί προηγήθηκαν στο 5’ με 0-9, διαφορά η οποία, με την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, «ανέβηκε» στο +14 (14-28) και έφτασε μέχρι το +21 (28-49), στο 18’.

Βελτιώνοντας την άμυνά του και βρίσκοντας λύσεις επιθετικά, αρχικά με τρίποντα από τον Μπελιάουσκας και στην πορεία από τους Φρίντρικσον, ΜακΝίς, ο ΠΑΟΚ έτρεξε επιμέρους σκορ 25-8 και πλησίασε στους 4 πόντους στο 24’ (53-57).

Ο Προμηθέας αντέδρασε άμεσα και ξέφυγε ξανά με +15 στο 29’ (57-72). Με τον Γκίλμορ να εκτελεί από τα 6.75, ο «Δικέφαλος» μείωσε τους 5 πόντους (70-75) στο 32’, οι Αχαιοί «απάντησαν» με σερί 0-11, με κινητήριο μοχλό τον Ρέινολντς, απέκτησαν στο 35’ «αέρα» 11 πόντων (70-81) και έβαλαν, ουσιαστικά, το… νερό στο αυλάκι για την κατάκτηση της νίκης.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Θεονάς, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φλάτεν, ΜακΝίς 16, Χάρισον 4, Φρίντρικσον 20 (1), Μαργαρίτης, Γκίλμορ 6 (2), Τσιακμάς 8 (2), Τσαϊρέλης 12, Αρσενόπουλος, Μπελιάουσκας 14 (4).

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κόνιαρης 7 (1), Χρυσικόπουλος 3 (1), Ετσενίκε 12, Κούρουκς 8 (2), Χέιλ 32 (6), Ρέινολντς 16 (2), Μπαζίνας 3, Κόφεϊ 8, Καραγιαννίδης 6.

