Πολιτική

Εκλογές: στις κάλπες για τις νέες περιφερειακές και δημοτικές Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχύει για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πόσοι ψηφίζουν και πώς θα γίνει η διαδικασία.

-

Στις κάλπες προσέρχονται από τις 07:00 το πρωί και έως τις 19:00 οι εκλογείς προκειμένου να αναδείξουν τις νέες δημοτικές και περιφερειακές Αρχές του τόπου.

Η δύναμη του εκλογικού σώματος αριθμεί 9.775.181 Έλληνες πολίτες (οι 465.218 ψηφίζουν για πρώτη φορά σε αυτοδιοικητικές εκλογές), καθώς και 17.957 Ευρωπαίους πολίτες.

Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν ισχύουν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών, αποδήμων, ναυτικών και κρατουμένων, που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Ως εκ τούτου, οι κατηγορίες αυτές ψηφοφόρων μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στους δήμους, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

Η ενημέρωση για τη διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουμε γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα «Μάθε πού Ψηφίζεις» στον ιστότοπο του υπουργείου Εσωτερικών https://mpp.ypes.gov.gr/ η οποία είναι προσβάσιμη και από το Gov.gr. Σχετική ενημέρωση παρέχεται και από την τηλεφωνική γραμμή 2131361500, καθώς και από τα κατά τόπους ΚΕΠ και τους Δήμους.

Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας, όπως και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει είναι αποδεκτά.

H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας.

Οι στρατιωτικοί και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να προσκομίσουν τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων, αναγνωρίζονται με έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Μετά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και εφόσον ζητηθεί από τον εκλογέα, χορηγείται σε αυτόν έντυπη βεβαίωση άσκησης του εκλογικού δικαιώματος, που υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Εκλογείς που χωρίς να έχουν στερηθεί του εκλογικού τους δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα έως το τέλος της ψηφοφορίας, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι αρκεί να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό εγγραφής τους στα δημοτολόγια, το οποίο χορηγείται από τον οικείο δήμο ακόμα και την ημέρα των εκλογών.

Με απόλυτη προτεραιότητα ψηφίζουν όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως π.χ. έγκυες, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία, ασθενείς κ.λπ., καθώς και όσοι καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας ή υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές.

Για τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα προβλέπεται στο ισόγειο κάθε καταστήματος ψηφοφορίας η λειτουργία ειδικού χώρου, όπου οι εκλογείς αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου.

Οι ψηφοφόροι προσέρχονται στο παραβάν αρχικά για τις δημοτικές εκλογές και στη συνέχεια, αφού ρίξουν το ψηφοδέλτιο στην αντίστοιχη κάλπη, επανέρχονται για την ψηφοφορία των περιφερειακών συνδυασμών και υποψηφίων.

Ο μέγιστος αριθμός σταυρών αναγράφεται σε κάθε ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει περισσότερους υποψηφίους από όσους είναι επιτρεπτό, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο και προσμετράται κανονικά στο σύνολο των ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συνδυασμός, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός.

Αμέσως μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, σε κάθε εκλογικό τμήμα αρχίζει το άνοιγμα της κάλπης, η αρίθμηση των φακέλων, η διαλογή των ψήφων και η μετάδοση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Στα εκλογικά τμήματα που η αρίθμησή τους λήγει σε μονό αριθμό, οι εφορευτικές επιτροπές ανοίγουν πρώτα την κάλπη των δημοτικών εκλογών, ενώ στα εκλογικά τμήματα που η αρίθμησή τους λήγει σε ζυγό αριθμό, οι εφορευτικές επιτροπές ανοίγουν πρώτα την κάλπη των περιφερειακών εκλογών.

Στους δήμους και στις περιφέρειες που κανένας συνδυασμός δεν λάβει ποσοστό τουλάχιστον 43% + 1 ψήφο οι εκλογές θα επαναληφθούν την ερχόμενη Κυριακή με αντιπάλους τους δύο πρώτους σε εκλογική δύναμη υποψηφίους δημάρχους και περιφερειάρχες.

Οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους, που θα είναι πενταετής, θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή