Ισραήλ - Πατέρας Παντελεήμων στον ΑΝΤ1: Σωθήκαμε την τελευταία στιγμή (βίντεο)

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα Παντελεήμων που επέστρεψε με γρουπ Ελλήνων εν μέσω βομβαρδισμών.

Ο πατέρας Παντελεήμων που επέστρεψε με γκρουπ Ελλήνων προσκυνητών από την Βηθλέεμ εν μέσω βομβαρδισμών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Στούντιο με Θέα" για το τι ζήσανε στο Ισραήλ, που βιώνει τη χειρότερη έκρηξη βίας από τον Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

"Σωθήκαμε την τελευταία στιγμή. Όταν φύγαμε από την Βηθλεέμ και πηγαίναμε στα Ιεροσόλυμα για το αεροδρόμιο, ξαφνικά άρχισαν τα αντιαεροπορικά, τρομοκρατηθήκαμε. Εάν δενείχαμε περάσει τα σύνορα θα είχαμε εγκλωβιστεί. Όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο με δυσκολία περάσαμε. Μας είπαν ότι έχουμε ένα λεπτό για να μπούμε στα καταφύγια του αεροδρομίου. Όταν έληξε ο συναγερμός έβγαιναν από παντού επιβάτες. Όλοι ήταν σαστισμένοι. Όταν μπήκαμε στο αεροπλάνο, φοβηθήκαμε ακόμη περισσότερο. Δεν δέχθηκαν οι Ισραηλινοί να μπουν στο αεροπλάνο. Ένα γκρούπ έχει εγκλωβιστεί στην Ιεριχώ. Το άλλο γρουπ είναι σε ξενοδοχείο στη Βηθλέεμ. Ευτυχώς άλλα δύ γκρουπ έφυγαν για Κάιρα".

