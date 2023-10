Πολιτική

Εκλογές - Χαρδαλιάς: Ψηφίζουμε για την ασφάλεια των κατοίκων μας

Στο Βύρωνα άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής έφτασε νωρίς το πρωί στον Βύρωνα στο 1ι Γυμνάσιο όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Τον Νίκο Χαρδαλιά συνόδευε η κόρη του.

«Ψηφίζουμε για την καθημερινότητα, ψηφίζουμε για την ασφάλεια των κατοίκων μας, το αποτέλεσμα είναι σημαντικό, όλα θέλουν σκληρή δουλειά. Οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, οι πολίτες είναι η δύναμή μας» είπε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

