Παράξενα

Σέρρες: Εκλογές σε... αίθουσα μνημοσύνων με κονιάκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από σχολεία, δημαρχεία και καφενεία, νέα πρωτοτυπία των ΟΤΑ όσον αφορά τον ορισμό των εκλογικών καταστημάτων.

-

Σε αίθουσα μνημοσύνων έχει στηθεί η κάλπη για τις αυτοδιοιηκητικές εκλογές στο 23ο εκλογικό τμήμα Αμφίπολης Σερρών στην Αγγίστα. Όπως ανήρτησε στο προφίλ του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο δικαστικός αντιπρόσωπος, η κάλπη, λόγω έλλειψης χώρου, στήθηκε στο χώρο που γίνονται τα μνημόσυνα στο χωριό, ενώ ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής βρήκε μέχρι και κονιάκ, σε τραπέζι δίπλα από την κάλπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Οκτωβρίου

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σημεία για δωρεάν rapid test την Κυριακή