Εκλογές - Μητσοτάκης: Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή της αυτοδιοίκησης

"Σήμερα είναι η μεγάλη γιορτή της αυτοδιοίκησης, ψηφίζουμε για μία καλύτερη καθημερινότητα, για καλύτερες υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας", επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο Α' Λύκειο Κηφισιάς, δίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το πολιτικό στίγμα της σημερινής αναμέτρησης για τη Νέα Δημοκρατία.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ΝΔ δεν έχει κρύψει την πολιτική διάσταση που δίνει στην εν εξελίξει εκλογική αναμέτρηση, ιδίως σε επίπεδο Περιφερειών καθώς, όπως είπε, "θέλουμε να εκλέξουμε ανθρώπους που ασπάζονται το αναπτυξιακό μας όραμα".

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση της ΝΔ έχει στηρίξει την αυτοδιοίκηση με πολλά νέα εργαλεία αλλά και διατάξεις για την εμπέδωση της διαφάνειας και κατέληξε λέγοντας ότι απόψε θα κάνουμε τον πολιτικό απολογισμό των εκλογών.

Στο εκλογικό κέντρο τον συνόδευσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο υποψήφιος Περιφεριάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

