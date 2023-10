Κόσμος

Στρατός Ισραήλ: Αποτρέψαμε νέα επίθεση Παλαιστινίων

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για νέα επίθεση την οποία σχεδίαζε η παλαιστινιακή πλευρά.

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού. «Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF. «Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων», πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

