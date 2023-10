Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Θέλουμε ένα κίνημα αυτοδιοικητικό δίπλα στην κοινωνία

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τους βουλευτές Ηρακλείου και στελέχη το κόμματος, ψήφισε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στο σχολείο που και ο ιδιος φοίτησε.

Στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στο 13ο δημοτικό σχολείο, στην περιοχή Κατσαμπάς, στο 204 Εκλογικό Τμήμα άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνοδευόμενος από τους βουλευτές Ηρακλείου και στελέχη το κόμματος, ψήφισε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, στο σχολείο που και ο ιδιος φοίτησε κάποιες τάξεις του δημοτικού, ενώ έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη, αφού ανάμεσα στους ψηφοφόρους που περίμεναν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, βρίσκονταν συμμαθητές και συμμαθήτριες του. Ο κ. Ανδρουλάκης στις δηλώσεις του επανέλαβε ότι στόχος είναι η νικη της αυτοδιοίκησης.

«Το ΠΑΣΟΚ στήριξε διαχρονικά νομοθετικά και πολιτικά την αυτοδιοίκηση, με ενισχυμένους πόρους και υπηρεσίες, κοντά στον πολίτη, την αυτοδιοίκηση της αποκέντρωσης, την αυτοδιοίκηση της περιφερειακής ανάπτυξης» είπε ο Νικος Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι «αυτή η αυτοδιοίκηση θέλουμε να είναι ο αποψινός μεγάλος νικητής και όχι το μοντέλο διοίκησης του κ. Μητσοτάκη που θέλει 13 περιφερειάρχες να τον υπηρετούν, ώστε να είναι το μακρύ χέρι του Μαξίμου σε όλη την Ελλάδα».

Επιπλέον ανέφερε ότι «αυτό το συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης που απέτυχε παταγωδώς τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους τρεις μήνες, με τις βιβλικές καταστροφές, με την ακρίβεια να καλπάζει, με την απαξίωση των θεσμών και της Δημοκρατίας, θέλουμε απόψε να ηττηθεί και γι' αυτό αγωνιζόμαστε με προοδευτικά ψηφοδέλτια, με ένα κίνημα αυτοδιοικητικό δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στον πολίτη».

Ο κ. Ανδρουλάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα απ' όπου θα παρακολουθήσει τα εκλογικά αποτελέσματα.

