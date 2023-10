Πολιτική

Εκλογές – Ιωακειμίδης: Σήμερα είναι η γιορτή της Αυτοδιοίκησης

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες «γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή τους εδώ».

Να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν για την Αυτοδιοίκηση και για τον τόπο τους κάλεσε τους πολίτες ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Ιωακειμίδης στις 9.30 το πρωί από το 1ο δημοτικό σχολείο Αγ. Ιωάννη Ρέντη όπου άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και τα τρία παιδιά του.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και εμπιστοσύνης» Γιώργος Ιωακειμίδης δήλωσε: «Σήμερα είναι γιορτή της Αυτοδιοίκησης Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα που ψηφίζω στο σχολείο μου στη γειτονιά μου, γιατί αυτές οι εκλογές είναι για εμάς και για την γειτονιά μας. Είναι για την Αυτοδιοίκηση και για τους ανθρώπους που θα μας κάνουν καλύτερη τη ζωή. Και καλώ όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να προσέλθουν στις κάλπες γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η συμμετοχή τους εδώ».

Ο Γ. Ιωακειμίδης εμφανώς συγκινημένος από την ιδιαιτερότητα της ημέρας για την Αυτοδιοικητική του πορεία μετά από 41 χρόνια σταθερής παρουσίας του στη δημαρχία πρόσθεσε «Εγώ εδώ ζω, εδώ μεγάλωσα εδώ αναδείχθηκα και είναι πολύ συγκινητικό το ότι κατεβαίνω και στην Περιφέρεια αλλά ποτέ δεν ξεχνούμε τον τόπο μας».

