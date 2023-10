Αθλητικά

Επίθεση στο Ισραήλ: Φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αποκλεισμένοι στο Τελ Αβίβ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι οδηγίες δίνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στους φιλάθλους προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς.

-

Μετά από την επίθεση της Χαμάς κατά των Ισραηλινών, αγωνία επικρατεί, μεταξύ άλλων και για έλληνες φιλάθλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι βρίσκονται σε ισραηλινό έδαφος. Οι οπαδοί μετέβησαν στο Τελ Αβίβ για τον αγώνα ΠΑΟ – Χάποελ Μπερ Σέβα και κάποιοι από αυτούς επρόκειτο να επιστρέψουν το Σάββατο 9 Οκτωβρίου, ωστόσο η Χαμάς επιτέθηκε, ήχησαν οι σειρήνες και εκ των πραγμάτων ματαιώθηκε κάθε πτήση. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ελληνικού Προξενείου, οι Έλληνες καλούνται να παραμείνουν μέχρι νεοτέρας κλεισμένοι στους χώρους όπου φιλοξενήθηκαν τις προηγούμενες μέρες (ξενοδοχεία του Τελ Αβίβ), για την ασφάλειά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά σε τραυματίες.

Τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης Πρεσβείας Ελλάδας στο Ισραήλ & Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων



Παρατίθενται τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ισραήλ & του Γενικού Προξενείου Ιεροσολύμων για Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ & στα Παλαιστινιακά εδάφη (1/2) — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)