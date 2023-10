Πολιτική

Εκλογές – Μπακογιάννης: Μπορούμε να πάμε την Αθήνα πιο ψηλά

«Σήμερα είναι η ημέρα της Αθήνας, είναι η ημέρα της Αυτοδιοίκησης. Ψηφίζουμε για το σπίτι μας, ψηφίζουμε για τη γειτονιά μας, με αισιοδοξία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, αμέσως μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, το μεσημέρι, στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα είναι η ημέρα της Αθήνας, είναι η ημέρα της Αυτοδιοίκησης. Ψηφίζουμε για το σπίτι μας, ψηφίζουμε για τη γειτονιά μας, με αισιοδοξία.

Σας καλώ όλους και όλες να έρθετε στις κάλπες. Όλοι μαζί, μπορούμε να πάμε την Αθήνα μπροστά. Μπορούμε να πάμε την Αθήνα πιο ψηλά».

