Ισραήλ - Επίθεση Χαμάς: Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτες σοροί θυμάτων

Ένστολοι του κράτους του Ισραήλ από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας είναι τα θύματα που αναγνωρίστηκαν.

Oι ισραηλινές αρχές ταυτοποίησαν 44 στρατιωτικούς και 30 μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο.

Τα θύματα που ταυτοποιήθηκαν, ήταν αστυνομικοί και συνοριοφύλακες και μέλη της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας του Ισραήλ.

Οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν για το θάνατό τους.

Israel has identified 44 soldiers killed since Saturday’s attack by Hamas. But IDF Lt. Col. Richard Hect tells me there are more to come. pic.twitter.com/LVkASKZB1S