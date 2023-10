Κόσμος

Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ - Βρετανία: Η αστυνομία αυξάνει τις περιπολίες

«Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία του Λονδίνου για να εξασφαλίσει μια ορατή παρουσία και να καθησυχάσει τις κοινότητές μας» έγραψε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία

Η αστυνομία του Λονδίνου αύξησε τις περιπολίες της σε συνοικίες της βρετανικής πρωτεύουσας έπειτα από «μια σειρά επεισοδίων που σχετίζονται με τη σύγκρουση» στο Ισραήλ και τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Είμαστε ενήμεροι για μια σειρά περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ισραήλ και στα σύνορα της Γάζας», έγραψε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για αυτά τα περιστατικά.

«Η αστυνομία έχει αυξήσει τις περιπολίες σε συγκεκριμένα σημεία του Λονδίνου για να εξασφαλίσει μια ορατή παρουσία και να καθησυχάσει τις κοινότητές μας», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ ανήρτησε ένα βίντεο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X που δείχνει ανθρώπους να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες στο δρόμο και να κορνάρουν με τα αυτοκίνητά τους. «Αυτοί οι αποκρουστικοί άνθρωποι εξυμνούν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς, μιας απαγορευμένης οργάνωσης», έγραψε. «Δεν υπάρχει χώρος για αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

Στο δελτίο Τύπου της, η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές «για να πληροφορηθεί όλες τις ανησυχίες της». «Όποιος αντιμετωπίζει απειλητική συμπεριφορά ή ανησυχεί για την ασφάλειά του, καλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία», σημειώνει.

Ένας δημοσιογράφος του AFP παρατήρησε αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από μια συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

