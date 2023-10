Επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Συγκλονίζει η μητέρα νεαρής που είχε πάει σε φεστιβάλ και δολοφονήθηκε (βίντεο)

Αιχμάλωτες της Χαμάς είναι ακόμη μία γυναίκα, οι δύο κόρες της τριών και πέντε ετών και η γιαγιά τους.

-

Μια 22χρονη Γερμανίδα θεωρείται ότι βρίσκεται βαριά τραυματισμένη και όμηρος της Χαμάς μετά τις χθεσινές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Η οικογένειά της, η οποία ζει στο Ισραήλ, απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Τέσσερις ακόμη Γερμανοί πολίτες κρατούνται από την οργάνωση.

Η Ρικάρντα Λουκ από το Ράβενσμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης θεωρεί ότι η νεαρή γυναίκα που φαίνεται σε βίντεο ξαπλωμένη φορώντας μόνο τα εσώρουχα και τις μπότες της σε φορτηγό με τέσσερις ένοπλους Παλαιστίνιους είναι η 22χρονη κόρη της, Σάνι Λουκ. «Σήμερα το πρωί η κόρη μου απήχθη με μια ομάδα τουριστών στο νότιο Ισραήλ. Μας έστειλαν ένα βίντεο, στο οποίο μπορώ να αναγνωρίσω ξεκάθαρα την κόρη μας. Αναίσθητη, στο αυτοκίνητο με τους Παλαιστίνιους, καθώς οδηγούσαν προς τη Λωρίδα της Γάζας. Ζητώ οποιαδήποτε βοήθεια, οποιοδήποτε νέο», δήλωσε η κυρία Λουκ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κόρη της είναι ακόμη ζωντανή και θα αφεθεί ελεύθερη.

Η νεαρή γυναίκα παρακολουθούσε το βράδυ της Παρασκευής φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής με χιλιάδες Ισραηλινούς στην έρημο Νέγκεβ, όταν τα ξημερώματα η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στην περιοχή με ρουκέτες. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για κατάσταση πανικού στον χώρο του φεστιβάλ, με ενόπλους να πυροβολούν εναντίον του πλήθους και κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς κάθε κατεύθυνση.

The mother of Shani Louk, the woman whose body was seen on video in the back of a pick-up truck driven by Palestinian terrorists to Gaza, released a statement earlier today.



She confirmed she had seen her daughter on the video & asked the public for help with more information pic.twitter.com/LDcPsjGHP8