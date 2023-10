Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ - Χεζμπολάχ: Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι με τους Παλαιστίνιους

Τι είπε ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν, σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Χάσεμ Σαφιεντίν είπε ότι "τα όπλα και οι ρουκέτες" της οργάνωσής του είναι με τους ένοπλους Παλαιστίνιους της Χαμάς που πραγματοποίησαν χθες επίθεση στο Ισραήλ.

"Η ιστορία μας, τα όπλα μας και οι ρουκέτες μας είναι μαζί σας. Ό,τι έχουμε είναι μαζί σας", είπε ο Σαφιεντίν σε εκδήλωση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ, Ντάχιεχ, στα περίχωρα της Βηρυτού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους παλαιστίνιους μαχητές.

