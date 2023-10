Κόσμος

Τουρκία για πόλεμο στο Ισραήλ: Είναι νωρίς να μιλάμε για διαμεσολάβηση

Τι ανέφερε η πρέσβης του Ισραήλ στην Τουρκία για τις διμερείς σχέσεις και τη στάση της Άγκυρας σε σχέση με την Χαμάς.

Η πρέσβης του Ισραήλ στην Τουρκία, Ίριτ Λιλιάν, εκτίμησε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για πρόταση διαμεσολάβησης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις έδειξαν ότι η Χαμάς προφανώς δεν έχει καμία παρουσία στην Τουρκία ή αλλού.

Σε διαδικτυακή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους αφότου η Τουρκία είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και δήλωσε έτοιμη για αποκλιμάκωση, η Λιλιάν είπε ότι προτεραιότητα του Ισραήλ είναι η απάντησή του στην επίθεση.

"Η διαμεσολάβηση έρχεται σε διαφορετική χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς μετράμε τους νεκρούς, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τους τραυματίες, δεν ξέρουμε καν πόσος είναι ο αριθμός των πολιτών που απήχθησαν", σχολίασε.

«Θέλουμε να δούμε όλους τους απαχθέντες να επιστρέφουν στα σπίτια τους και θέλουμε την ησυχία και την ηρεμία να επιστρέψουν στο Ισραήλ και στην περιοχή. Μετά μπορούμε να μιλήσουμε για διαμεσολάβηση και για το ποιοι θα είναι οι παίκτες σε αυτή τη διαμεσολάβηση».

Η ανάφλεξη προκλήθηκε την ώρα που η Τουρκία, η οποία έχει υποστηρίξει Παλαιστίνιους στο παρελθόν, φιλοξενήσει μέλη της Χαμάς και υποστηρίξει μια λύση δύο κρατών στη σύγκρουση, εργάζεται για την αποκατάσταση των δεσμών της με το Ισραήλ έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

Η Άγκυρα δεν θεωρεί τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Ερωτηθείσα για την παρουσία μελών της Χαμάς στην Τουρκία, η Λιλιάν απάντησε ότι ένα ανώτερο στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης, ο Σάλεχ αλ-Αρούρι, εθεάθη μερικές φορές σε εκδηλώσεις στην Τουρκία και πρόσθεσε ότι πρέπει να δικαστεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

«Νομίζω ότι απλώς ενισχύει την άποψή μας ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει γραφείο ή οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας, ούτε στην Τουρκία ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», είπε. «Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκράτες να κατευθύνουν ενέργειες από οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την παρουσία αξιωματούχων της Χαμάς στην Τουρκία.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου Νουμάν Κουρτουλμούς, ενώ επανέλαβε την προηγούμενη έκκληση της Άγκυρας για αυτοσυγκράτηση, είπε ότι οι Παλαιστίνιοι υπέφεραν εδώ και καιρό από αδικίες, συγκεκριμένα στο τέμενος Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ, το οποίο χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή».

Η Λιλιάν σχολίασε ότι το Ισραήλ περίμενε περισσότερη ενσυναίσθηση από την Τουρκία, μια χώρα που έχει υποφέρει από ένοπλες επιθέσεις για δεκαετίες, αλλά πρόσθεσε ότι ο «καλός εποικοδομητικός» διάλογος μεταξύ των χωρών την «επόμενη μέρα» θα ρίξει φως στην προοπτική της προσέγγισης.

"Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να το πω", είπε η Λιλιάν, όταν ρωτήθηκε εάν θα επηρεαστούν οι διμερείς σχέσεις, προσθέτοντας ότι ορισμένα σχόλια από την Άγκυρα αποτέλεσαν "έκπληξη".

«Νομίζω ότι οι σχέσεις του Ισραήλ και της Τουρκίας που ξεκίνησαν μια διαδικασία αναθέρμανσης δεν πρέπει να επηρεαστούν από τη χθεσινή επίθεση και από τον συνεχιζόμενο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι η ισραηλινή πρεσβεία βρίσκεται σε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με απειλές και εκκλήσεις για διαδηλώσεις και προσφυγή στη βία.

