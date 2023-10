Αθλητικά

Ισραήλ: Σκοτώθηκε πρώην ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Λεμεσού

«Aναπαύσου εν ειρήνη Λιόρ Ασουλίν» ήταν το μήνυμα των οπαδών του Απόλλωνα Λεμεσού στο Facebook

Η ποδοσφαιρική ομάδα Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή ότι ο πρώην επιθετικός Λιόρ Ασουλίν ήταν μεταξύ των νεκρών από τα πυρά ενόπλων της Χαμάς εναντίον αμάχων που βρίσκονταν σε μουσικό φεστιβάλ κοντά στα σύνορα στο νότιο Ισραήλ.

«Με μεγάλη θλίψη, μετά από πολλές ώρες που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος, πληροφορηθήκαμε ότι ο πρώην παίκτης μας Λιόρ Ασουλίν δολοφονήθηκε από τρομοκράτες», γράφει η ανακοίνωση.

??BREAKING: Famous Israeli Footballer, Lior Asulin, was killed at the desert rave party that was attacked by Hamas paratroopers yesterday morning.



Η ποδοσφαιρική ομάδα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένειά του στηρίζοντας τα μέλη της στις δύσκολες στιγμές τους.

«Aναπαύσου εν ειρήνη Λιόρ Ασουλίν» ήταν το μήνυμα των οπαδών του Απόλλωνα Λεμεσού στο Facebook.

