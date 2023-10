Πολιτική

Δένδιας για Μεσανατολικό: Πλήρης αλληλεγγύη στο Ισραήλ και τον λαό του

Τι αναφέρει σε μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Πλήρης αλληλεγγύη στο Ισραήλ και τον λαό του αυτές τις δύσκολες ώρες, ιδιαίτερα σε όσους επλήγησαν».

Αυτό τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Η προστασία όλων των αμάχων, όπου κι αν βρίσκονται, παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα και τη χώρα μας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

