Αλεξάνδρειο - Γιάννης Ιωαννίδης: Το σακάκι του “ξανθού” σε καρέκλα για τον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός (εικόνες)

Το σακάκι του προπονητή που έφυγε από τη ζωή επέστρεψε στο γήπεδο του Άρη, πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Τη μνήμη του Γιάννη Ιωαννίδη τίμησαν σήμερα στο “Nick Galis Hall”, πριν από το τζάμπολ της μεταξύ τους αναμέτρησης, για την πρεμιέρα της Basket League, o Αρης και ο Ολυμπιακός.

Αμφότερες οι ομάδες αγωνίστηκαν με πένθος στις φανέλες τους, πριν από την έναρξη του αγώνα βράβευσαν την κόρη του αείμνηστου κόουτς, Θεοδώρα-Ελένη, η οποία μαζί με τη μητέρα της, Γιούλα, βρέθηκαν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το ματς. Λουλούδια, επίσης, άφησαν, τόσο οι «κιτρινόμαυροι», όσο και οι «ερυθρόλευκοι», σε καρέκλα που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο, πάνω στην οποία ήταν το θρυλικό σακάκι που φορούσε σε παιχνίδια ο Γιάννης Ιωαννίδης.

Πριν από το τζάμπολ, ακόμη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Γιάννη Ιωαννίδη.

