Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: τα ποσοστά συμμετοχής μέχρι το απόγευμα

Σε ποιες περιοχές εντοπίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

Στο 44,6% έχει διαμορφωθεί από την ώρα που άνοιξαν οι κάλπες μέχρι και τις 17:30 το ποσοστό συμμετοχής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών από τους δικαστικούς αντιπροσώπους 12.984 εκλογικών τμημάτων και με αναγωγή επί του συνόλου των 22.722 τμημάτων έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα περίπου 4.360.000 ψηφοφόροι.

Τα ποσοστά συμμετοχής ανά περιφέρεια είναι τα εξής:

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη 45,81%,

Κεντρική Μακεδονία 45%,

Δυτική Μακεδονία 43,7%,

Ήπειρος 49,3%,

Θεσσαλία 49,5%,

Ιόνια Νησιά 41,8%,

Δυτική Ελλάδα 49,7%,

Στερεά Ελλάδα 53,4%,

Αττική 38,7%,

Πελοπόννησος 45,1%,

Βόρειο Αιγαίο 39,4%,

Νότιο Αιγαίο 48,1% και

Κρήτη 51,2%