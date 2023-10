Καιρός

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές τη Δευτέρα

Η πρόγνωση του καιρού για όλη την επικράτεια αναλυτικά. Πού αναμένονται οι βροχές.

Γενικά αίθριος θα είναι τη Δευτέρα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θράκη, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το μεσημέρι - απόγευμα στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και βόρεια και κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 25 με 28 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Μακεδονία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στη Χαλκιδική και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 και στη νότια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στη Μαγνησία και τις Σποράδες και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα τμήματα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλία και το βόρειο Αιγαίο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φθάσει τους 26 με 28 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 βαθμούς Κελσίου.

