Πόλεμος στο Ισραήλ - Ερντογάν: να δημιουργηθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ

Τη λύση δύο κρατών προτείνει ο Τούρκος Πρόεδρος που καλεί τα δύο μέρη σε... ειρήνη.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη αποκλιμάκωσης στις συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινιακών δυνάμεων, με τον Τούρκο πρόεδρο να σημειώνει ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη περιφερειακής ειρήνης.

O Ερντογάν τόνισε ότι η ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσότερων συγκρούσεων και ζητημάτων στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε ότι είναι πλέον ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

"Το Παλαιστινιακό ζήτημα είναι ο πυρήνας των προβλημάτων στην περιοχή μας σήμερα. Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα, η περιοχή θα λαχταρά την ειρήνη. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η λύση των δύο κρατών. Ένα παλαιστινιακό κράτος, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, βασισμένο σε 67 σύνορα, είναι μια αμετάκλητη ανάγκη", είπε μεταξύ άλλων.

Προέτρεψε το Ισραήλ και την Χαμάς να «στηρίξουν την ειρήνη» και να προστατεύσουν αμάχους.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε τις εντάσεις (...). Καλούμε όλους τους παράγοντες να στηρίξουν την ειρήνη», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.





