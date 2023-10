Κόσμος

Ισραήλ: Ο Ζελένσκι εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Νετανιάχου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Συζητήσαμε επίσης τις επιπτώσεις της επίθεσης στην ασφάλεια στην περιοχή και πέρα ​από αυτήν», τόνισε ο Ζελένσκι

-







Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να εκφράσει την υποστήριξη της Ουκρανίας στο Ισραήλ, μια μέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του εβραϊκού κράτους.

«Συνομίλησα με τον Νετανιάχου για να εκφράσω την αλληλεγγύη της Ουκρανίας στο Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια μεγάλης κλίμακας εσκεμμένη επίθεση, και για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μας για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο Χ.

«Συζητήσαμε επίσης τις επιπτώσεις της επίθεσης στην ασφάλεια στην περιοχή και πέρα ?από αυτήν» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στο Ισραήλ - Χεζμπολάχ: Τα όπλα και οι ρουκέτες μας είναι με τους Παλαιστίνιους

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Σεισμός στον Αφγανιστάν: Εκατόμβη νεκρών από τα 6,3 Ρίχτερ (εικόνες)