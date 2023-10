Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: οι ερυθρόλευκοι “υπέταξαν” τους Θεσσαλονικείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Εκτέλεσε» τον Άρη ο Κέινααν, που με το "ξέσπασμά του στην τρίτη περίοδο "σφράγισε τη νίκη των ερυθρόλευκων.

-

Με ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο και εκτελεστή τον Αϊζάια Κέινααν, ο Ολυμπιακός υπέταξε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την πρεμιέρα της Basket League, τον Αρη, με 81-72.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστικής της αναμέτρησης , την οποία τελείωσε με 25 πόντους (2/2 βολές, 1/1 δίποντο, 7/10 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο. Το έργο του στήριξαν οι Αλεκ Πίτερς (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νίκολα Μιλουτίνοφ (14 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Οι Πειραιώτες έχασαν στη διάρκεια του ματς τον Νάιτζελ Ουίλιαμς -Γκος Ο Αμερικανός γκαρντ χρησιμοποιήθηκε 4’39’’ στο πρώτο ημίχρονο και έμεινε, στην πορεία, αναγκαστικά θεατής της προσπάθειας που κατέβαλαν οι συμπαίκτες του για την κατάκτηση της νίκης, λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού.

Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Βασίλης Τολιόπουλος (16 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-40, 54-64, 72-81

Ισορροπημένο το πρώτο μισό της αναμέτρησης, με τις ομάδες να έχουν τον έλεγχο και το προβάδισμα στο σκορ, ανά διαστήματα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 3’ με 3-7, ο Αρης αντέδρασε, μείωσε πρόσκαιρα στο μισό καλάθι (5’ 11-12), οι «ερυθρόλευκοι», όμως, με κινητήριο μοχλό τον Πίτερς, ξέφυγαν στο 11’ με +8 (18-26).

Οι Θεσσαλονικείς «απάντησαν» με επιθετική άμυνα, γεγονός που τους έδωσε δυναμική στην επίθεση, με τους Μπλούμπεργκς (4/4 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο), Γκάλινατ, Μποχωρίδη, Τολιόπουλο, να βάζουν την μπάλα στο καλάθι. Αποτέλεσμα της πρακτικής τους ήταν να πάρουν τα ηνία στο ματς στο 18’ με +4 (36-32), τρέχοντας επιμέρους σερί 18-6.

Κάπου εκεί το πήρε... προσωπικά ο Κέινααν, οι συνεχείς πόντοι του οποίου έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον Ολυμπιακό (36-37), ο Άρης, ωστόσο, ανέτρεψε -για μια ακόμη φορά- το σκηνικό υπέρ του , ελάχιστα πριν φύγουν οι ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο (41-37).

Με τον Κάνααν να «βομβαρδίζει» από τα 6.75, οι Πειραιώτες πάτησαν… γκάζι και με σερί 4-11, «γύρισαν» το ματς υπέρ τους στο 22’ (45-48), διαφορά που πήγαν στο +11 στο 29’ (53-64).

Ο Αρης μείωσε στους 8 πόντους στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου (62-70) και στους 4 στο 38’ (69-73), με τις πρωτοβουλίες των Τολιόπουλου, Μποχωρίδη. Ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία του και με τους Γουόκαπ (4/4 βολές, 1/1 δίποντο), Λαρεντζάκη (1/1 δίποντο) έφτασε στο τελικό 72-81.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τζιοπάνος, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Καρ 9, Μπλούμπεργκς 14 (4), Μποχωρίδης 12 (1), Ντε Σόουζα 2, Γκάλινατ 6 (1), Σλαφτσάκης 6, Σανόγκο 2, Τολιόπουλος 16 (2), Κατσίβελης, Χάρελ 5.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10, Κέινααν 27 (7), Παπανικολάου 7 (2), Πίτερς 15 (2), Μιλουτίνοφ 14, Ουίλιαμς-Γκος 1, Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 8 (1), Σίκμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων

Βουλιαγμένη: Τροχαίο ατύχημα σε παιδική χαρά γεμάτη παιδιά (εικόνες)

Πόλεμος στο Ισραήλ - Ερντογάν: να δημιουργηθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ