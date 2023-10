Πολιτική

Πρέσβης του Ισραήλ στον ΑΝΤ1: “Τελεσίγραφο” σε τρεις χώρες για ουδετερότητα

Ποιες χώρες καλεί να μην εμπλακούν στην σύρραξη στην Μέση Ανατολή, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, σε συνέντευξη του στον ΑΝΤ1. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις του για τις εξελίξεις στην χώρα.

«Παιδιά, γυναίκες, άνδρες είναι αιχμάλωτοι, ένα μεγάλο πλήγμα. Περίπου 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής», δήλωσε στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τον Αντώνη Σεφερλή ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κοατς.

«Είναι βάρβαρο. Θυμίζει το «Ισλαμικό Κράτος. Θυμίζει μαύρες σε λίγες της ιστορίας, της Εβραϊκής και της παγκόσμιας ιστορίας. Σφάζουν ανθρώπους. Τους βασανίζουν. Είναι εντελώς απάνθρωπο αυτό που βλέπουμε», περιέγραψε μιλώντας για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

-Βλέπετε τη περίπτωση η Χαμάς να έχει βοηθηθεί από κάποια Τρίτη χώρα για να επιτεθεί στο Ισραηλ;

Η Χαμάς είναι μέρος του ιρανικού άξονα. Έχουν υψηλό επίπεδο συντονισμού με άλλες ομάδες μαχητών, κυρίως με την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και σε άλλα σημεία. Στέλνουμε καθαρό μήνυμα:

‘Μείνετε έξω από αυτή τη σύρραξη. Μην επέμβετέ. Αν επέμβετε το Ισραήλ γνωρίζει πως να αντιδράσει και θα αντιδράσει’.

Το είπαμε δημόσια. Ζητούμε από τους φίλους μας και τις άλλες χώρες να μεταφέρουν το μήνυμα στις χώρες υποδοχής (αυτών των ομάδων), στον Λίβανο, τη Συρία, το Ιράν: ‘ Μείνετέ έξω από αυτό’.

-Πως αισθάνεστε από την αντίδραση των Ελλήνων ;

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά πρώτα τους Έλληνες πολίτες για τις αντιδράσεις τους, που είναι γεμάτες αλληλεγγύη, συμπάθεια και συμπαράσταση. Πολύ σημαντικό επίσης είναι να ευχαριστήσω την Ελληνική κυβέρνηση που ήταν ξεκάθαρη στην καταδίκη της. ……

-Αναφερθήκατε νωρίτερα στη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας σε αυτή την απρόκλητη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ωστόσο δεν έχουμε ακούσε αντίστοιχη καταδίκη από τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.

Το να νομιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο κανείς μια δολοφονική οργάνωση όπως η Χαμάς είναι εντελώς λάθος ηθικά, πολιτικά, στρατηγικά. Και αντιβαίνει και στα συμφέροντα της αναζήτησης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας.





