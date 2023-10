Πολιτική

Εκλογές - Μεσολόγγι: Συλλήψεις για “τεφτέρι” με ονόματα, λεφτά και “σταυρωμένα” ψηφοδέλτια

Τι ακριβώς εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μετά από έλεγχο και ποιος προέβη στην καταγγελία για υποψήφιους της περιοχής

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ύστερα από καταγγελία εντοπίστηκαν δύο αυτοκίνητα στο Μεσολόγγι στο οποίο το ένα οδηγούσε η υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος τού νυν Δημάρχου Λυρου Κωνσταντίνου και η οποία βρέθηκε να έχει 13.500 ευρώ και ψηφοδέλτια του ίδιου υποψηφίου δημάρχου και του περιφερειάρχη Νεκταρίου Φαρμάκη.

Στον ίδιο χώρο και τόπο εντοπίστηκε και τό έτερο όχημα με συνεπιβάτες πατέρα και γιο, και να φέρουν και αυτοί στο εσωτερικό του, τα ίδια με τους ως άνω υποψηφίους ψηφοδέλτια, καθώς και τετράδιο όπου αναγράφονταν ονόματα και δίπλα από αυτά χρηματικά ποσά.

Αυτή την ώρα σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος των τριών οι οποίοι προσήχθησαν στο ΑΤ ενώ τα πειστήρια κατασχέθηκαν. Έχει ενημερωθεί σχετικά και η Εισαγγελέας

Καταγγέλλοντες είναι η υποψήφια Δήμαρχος Μεσολογγίου Δασκαλη Όλγα και ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού Καραπάνος Νίκος, οι οποίοι αμέφεραν ότι στο χώρο τών εκλογικών τμημάτων 399, 400, 401, και 409 που συστεγάζονται, βρισκόταν τα ανωτέρω οχήματα και εκεί τα βρήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, σήμερα (08-10-2023) το μεσημέρι σε περιοχή του Μεσολογγίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, τρία άτομα, για το αδίκημα της δωροδοκίας εκλογέα. Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία οι τρεις κατηγορούμενοι δωροδοκούσαν ψηφοφόρους, τη στιγμή που οι τελευταίοι προσέρχονταν στα εκλογικά κέντρα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους σε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε αυλή σχολείου – εκλογικού κέντρου και εξωτερικά αυτού και σε έλεγχο που ενήργησαν εντόπισαν στο εσωτερικό των οχημάτων και κατάσχεσαν σταυρωμένα ψηφοδέλτια για τις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές, τετράδιο με ιδιόχειρες σημειώσεις, ενώ στο ένα όχημα εντοπίστηκαν σε τσάντα 13.500 ευρώ και σταυρωμένα ψηφοδέλτια. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου».

