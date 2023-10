Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ - ΗΠΑ: ο Μπάιντεν έδωσε εντολή για χορήγηση πρόσθετης στήριξης

Την πρόσθετη στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή για χορήγηση «πρόσθετης στήριξης» από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος έδωσε εντολή για χορήγηση πρόσθετης υποστήριξης προς το Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς», ανέφερε η αμερικανική προεδρία.

Ανακοινώσεις με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη στήριξη ενδέχεται να εκδοθούν αργότερα σήμερα, είχε αναφέρει νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μπάιντεν είχε και σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

