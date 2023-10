Κόσμος

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους πόσους ανέρχονται οι νεκροί από τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν

-

Στους 2.445 έφτασαν οι νεκροί από τον χθεσινό φοινικό σεισμό στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της διαχείρισης καταστροφών, όπως καταγράφεται από το Reuters.

Υπενθυμίζεται πως ο ισχυρός σεισμός των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 11:00 π.μ. (τοπική ώρα) το πρωί του Σαββάτου κοντά στην πόλη Χεράτ, στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, σύμφωνα με το Reuters.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι λίγη ώρα μετά το «χτύπημα» του Εγκέλαδου κατέγραψε δεύτερο σεισμό μεγέθους 5,6 βαθμών ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί 4,7, 6,4 και 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης - Ολυμπιακός: οι ερυθρόλευκοι “υπέταξαν” τους Θεσσαλονικείς

Πρέσβης του Ισραήλ στον ΑΝΤ1: “Τελεσίγραφο” σε τρεις χώρες για ουδετερότητα

Καρδίτσα: Συλλήψεις για δωροδοκία εκλογέων