Παράξενα

Εκλογές: υποψήφιος σε χωριό των Τρικάλων βγήκε παμψηφεί!

Ποιος είναι ο υποψήφιος που έτυχε της απόλυτης στήριξης των συγχωριανών του.

Οι κάλπες έκλεισαν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και σε πολλούς δήμους η μάχη των υποψηφίων είναι πραγματικά "σώμα με σώμα".

Κάτι τέτοιο δε συνέβη στο χωριό Στεφάνι Τρικάλων, στο οποίο υποψήφιος, συγκέντρωσε το 100% των ψήφων.

Στο χωριό Στεφάνι του δήμου Μετεώρων, οι 38 ψηφοφόροι ψήφισαν όλοι τον συνδυασμό του Λευτέρη Αβραμόπουλου.

