Αυτοδιοικητικές εκλογές: Βόλος, Λάρισα, Ηράκλειο και Ρόδος έβγαλαν δημάρχους

Οι μεγάλοι δήμοι της χώρας που πάνε σε δεύτερο γύρο και όσοι εξέλεξαν δήμαρχο από τον πρώτο.

Στον δεύτερο γύρο θα αναδειχθούν οι νέοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Πατρέων και Ιωαννιτών, καθώς δεν έπιασαν το όριο του 43%, ενώ σε Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Βόλο και Ρόδο οι νέες δημοτικές Αρχές εξελέγησαν ήδη από σήμερα.

Στη συμπρωτεύουσα, με ενσωματωμένο το 11% των εκλογικών τμημάτων, ο νυν δήμαρχος καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 28,38%, δεύτερος βρίσκεται ο Στυλιανός Αγγελούδης με 25,36% και τρίτος ο Σπύρος Πέγκας με 21,26%.

Στον Δήμο Πατρέων, με καταμετρημένο το 13%, ο συνδυασμός του δημάρχου Κώστα Πελετίδη καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 41,40% και ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Σβόλης με 25,89%, ο Βασίλης Αϊβαλής με 18,43% και ο Πέτρος Ψωμάς με 14,29%.

Στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, με καταμετρημένο το 8% των τμημάτων, προηγείται με 47,22% ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος φέρεται να εκλέγεται νέος δήμαρχος από τον α' γύρο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Μιχάλης Καραμαλάκης με 36,58%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εκλογικό αποτέλεσμα στον πληττόμενο από τις πλημμύρες Δήμο Λαρισαίων. Με καταμετρημένο το 15%, ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης, ο οποίος έλαβε το 38,73% των ψήφων, θα δώσει τη σκυτάλη στον Αθανάσιο Μαμάκο, ο οποίος εξασφαλίζει ποσοστό σχεδόν 50%.

Στον δεύτερο μεγαλύτερο δήμο της Θεσσαλίας, τον Βόλο, ο νυν δήμαρχος, Αχιλλέας Μπέος, επανεκλέγεται με ποσοστό 57%, με την ενσωμάτωση στο 14%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νίκος Παπαπέτρος με 36,54%.

Στον Δήμο Ρόδου, με ενσωματωμένο το 8,50% των εκλογικών τμημάτων, προηγείται ο νυν δήμαρχος, Αντώνης Καμπουράκης, με 48,16% και ακολουθούν ο Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης με 25,65% και ο Νίκος Γερονικολός με 22,97%.

Στον Δήμο Ιωαννιτών, με ενσωματωμένο το 10% των τμημάτων, προηγείται ο Θωμάς Μπέγκας με 35,94% και ακολουθεί με 25,55% ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέλαβε δήμαρχος μετά τον θάνατο του Μωυσή Ελισάφ.

