ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Εύκολη νίκη για την Ένωση

Με γκολ από τρεις αμυντικούς της η ΑΕΚ, κέδρισε εύκολα τον Παναιτωλικό.

Η πιο εύκολη βραδιά της ΑΕΚ στην εφετινή σεζόν, διαδραματίστηκε σήμερα στην OPAP Arena.

Η πρωταθλήτρια νίκησε 3-0 τον Παναιτωλικό χωρίς να χρειαστεί καν να πατήσει το «γκάζι» και μείωσε στους πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων 7 αγωνιστικών στη Super League. Τρεις αμυντικοί, οι Βίντα (34΄), Ρότα (36΄), Μουκουντί (88΄) πέτυχαν τα γκολ σε αυτήν την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Ήταν μια νίκη που χρειαζόταν η Ένωση, ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο προήλθε. Χωρίς άγχος, χωρίς επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς απώλειες και τώρα οι παίκτες του Αλμέιδα θα έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν μετά από ένα σερί δύσκολων αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Σε όλα αυτά, βέβαια, βοήθησε και η τακτική των φιλοξενούμενων. Ο προτελευταίος της βαθμολογίας, Παναιτωλικός, στο ντεμπούτο του Γιάννη Πετράκη στον πάγκο, τοποθέτησε 11 παίκτες πίσω από τη μπάλα και... όσο αντέξει!

Αυτό διήρκεσε κάτι παραπάνω από ένα ημίωρο και στη συνέχεια η ΑΕΚ με δύο «απανωτά» γκολ «καθάρισε» από πολύ νωρίς. Στο 34΄ από κόρνερ του Ελίασον ο Βίντα άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, έφτασε τα 3 γκολ φέτος και πάει για ρεκόρ καριέρας (είχε βάλει 6 με τη Μπεσίκτας το 2020/21).

Στο 36΄ από έξοχη ασίστ του Ελίασον, ο Ρότα «έσπρωξε» από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα σκοράροντας για πρώτη φορά μετά από 1,5 χρόνο.

Στη συνέχεια ο Αραούχο έχασε 2-3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ, αλλά ο κόσμος τον αποθέωσε –όπως κάνει πάντα. Στο β΄ ημίχρονο το ματς «έσβησε» με τις δύο ομάδες να μην δείχνουν διάθεση να αλλάξουν τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μέχρι τώρα.

Πάντως ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς συνέχισε την... παράδοση που τον θέλει να πραγματοποιεί (τουλάχιστον) μία εντυπωσιακή επέμβαση σε κάθε ματς και απόψε το έκανε στο σουτ του Φρ. Νουάρτε στο 80΄.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 88΄ ο Μουκουντί με προβολή από κοντά μετά από κόρνερ του Άμραμπατ, συμπληρώνοντας την τριάδα των αμυντικών της Ένωσης που «υπέγραψαν» την αποψινή νίκη! Μάλιστα στις καθυστερήσεις η ΑΕΚ είχε και δύο δοκάρια σε κεφαλιές του Μουκουντί (90+5΄) και του Ζίνι (90+6΄).

Έτσι, η ΑΕΚ κράτησε για πρώτη φορά εφέτος ανέπαφη την εστία της και ολοκλήρωσε αυτόν τον «γολγοθά» των τελευταίων 25 ημερών που περιλάμβανε δύο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τις αναμετρήσεις με τη Μπράιτον και τον Άγιαξ στο Europa League.

Σε αυτά τα τέσσερα ματς η ομάδα του Αλμέιδα παρέμεινε αήττητη, γεγονός που σίγουρα δημιουργεί αισιοδοξία για τη συνέχεια, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος (22/10) όπου υπάρχει ακόμα ένα δύσκολο ματς, στην Τρίπολη με τον Αστέρα.

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Κίτρινες: Πέρες, Μλάντεν

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, Κάλενς (58΄ Μουκουντί), Χατζισαφί, Γιόνσον, Ελίασον (77΄ Άμραμπατ), Πινέδα, Πισάρο (77΄ Ζίνι), Μάνταλος, Αραούχο (83΄ Πόνσε)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Μαλης, Μλάντεν, Ντουάρτε Μπ. (73΄ Στάγιτς), Τορεχόν, Πέρες, Ξενιτίδης (57΄ Ντουάρτε Φρ.), Μπουζούκης (46΄ Λιάβας), Σενγκέλια (81΄ Βοϊλης), Χατζηθεοδωρίδης (73΄ Μπαλτασάρα), Πέδρο

