Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς παίρνει την σκυτάλη από τον Πατούλη (βίντεο)

Από την πρώτη Κυριακή, ο Νίκος Χαρδαλιάς, καθαρίζει το "τοπίο" και κερδίζει την περιφέρεια Αττικής.

Την εκλογή του στην Περιφέρεια Αττικής από τον πρώτο γύρο των περιφερειακών εκλογών “κλείδωσε” ο Νίκος Χαρδαλιάς με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο γραφείο του Νίκου Χαρδαλιά για να τον συγχαρεί για την μεγάλη νίκη του. Σε πολύ εγκάρδιο κλίμα, ο Νίκος Χαρδαλιάς υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό, που τον αγκάλιασε για την νίκη του από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, καθώς αποτέλεσε προωπική του επιλογή μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Πατούλη.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς προηγείται στην Περιφέρεια Αττικής με ποσοστό πάνω από 46,00% με καταμετρημένο το 30,94% των ψήφων.

Δεύτερος είναι ο Γιώργος Ιωακειμίδης με ποσοστό 16,11% και τρίτος ο Γιάννης Πρωτούλης με 14,05%.

Ο κ. Ιωακειμίδης τηλεφώνησε και συνεχάρη τον κ. Χαρδαλιά. «Οι εκλογές ολοκληρώθηκαν και οι πολίτες έκριναν. Η ετυμηγορία τους είναι απολύτως σεβαστή. Τηλεφώνησα στον κ. Χαρδαλιά για να τον συγχαρώ για την επιτυχία του» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Ιωακειμίδης.

Ο κ. Χαρδαλιάς τον ευχαρίστησε για τις ευχές του, τονίζοντας ότι προσβλέπει στη μέγιστη δυνατή συνεργασία. Τόνισε δε ότι «δεν ξεχνώ τις συμβουλές σου στα πρώτα αυτοδιοικητικά μου βήματα».

O νέος περιφερειάρχης Αττικής, Nίκος Χαρδαλιάς, πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκης. στην οποία τόνισε ότι "όλοι μαζί θα παλέψουμε τα επόμενα πέντε χρόνια και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε".

Λίγα λεπτά αργότερα ο νέος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, επισκέφτηκε τον Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος τον αγκάλιασε και δόθηκαν αμοιβαία συγχαρητήρια. «Έχουμε πέντε χρόνια να κάνουμε σπουδαία πράγματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Χαρδαλιάς και προσέθεσαν και οι δύο μαζί: «Τα καλύτερα έρχονται».

Όλη η δήλωση του Νίκου Χαρδαλιά:

«Συμπολίτες μου, Σας ζήτησα την ψήφο σας και μου δώσατε την καρδιά σας, Με εμπιστευτήκατε και μου δώσατε ισχυρότατη εντολή, αλλά και ξεχωριστή δύναμη να πάμε την Αττική μας, τον τόπο μας, μπροστά! Σας ευχαριστώ πολύ, είμαι πραγματικά ευγνώμων!

Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και την ευκαιρία που μου δίνει να παλέψω για τον τόπο μας! Ευχαριστώ τους 214 μαχητές υποψηφίους μας στις 8 Περιφερειακές Ενότητες του Λεκανοπεδίου, στις 66 μοναδικές γειτονιές της Αττικής. Ευχαριστώ τους εθελοντές μας, που έδωσαν έναν μοναδικό αγώνα αυτές τις εβδομάδες. Και θέλω να συγχαρώ μέσα από την καρδιά μου τους ανθυποψήφιούς μου για τον δικό τους αγώνα.

Μαζί καλούμαστε άλλωστε να περπατήσουμε τα επόμενα χρόνια και προσμένω στη συνεργασία τους, στην συνεννόησή μας! Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η ευθύνη που αναλαμβάνω είναι τεράστια. Και υπόσχομαι να κάνω τα πάντα για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας και κυρίως να τιμήσω την εντολή σας! Ξέρω ότι το έργο μας είναι πολύ δύσκολο αλλά μπορούμε, και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί μιλάμε για τη ζωή μας, μιλάμε για το αύριο των παιδιών μας!

Από σήμερα ξεκινάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τον αγώνα για μια καλύτερη, ποιοτικότερη και κυρίως ασφαλέστερη Αττική! Και στον αγώνα αυτό δεν περισσεύει κανείς, ανεξάρτητα τι ψήφισε σήμερα. Θέλουμε όλους τους ενεργούς πολίτες δίπλα μας. Γιατί όλοι ΜΑΖΙ σήμερα νικήσαμε, όλοι ΜΑΖΙ θα παλέψουμε τα επόμενα 5 χρόνια, και όλοι ΜΑΖΙ να είστε σίγουροι θα τα καταφέρουμε!».

