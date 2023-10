Πολιτική

Εκλογές - Μπέος: Ύβρεις κατά Κασσελάκη και ομοφυλόφιλων

Επίθεση, από τον “αέρα” του ΑΝΤ1, εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Βόλου, με ακραίους χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Έντονο επεισόδιο με τον Νίκο Μπογιόπουλο.

«Δεν είναι πρότυπο οι δηλώσεις του κ. Κασσελάκη. Οι σεξουαλικές προτιμήσεις και τι είναι ο καθένας δεν με αφορούν. Τον κρίνω γιατί θα σας πω, δήλωσε ότι «θα ήθελα να μεγαλώσω δύο αγόρια». Δηλαδή τι; Θα παράγουμε π@$@@ες;»», είπε ο Αχιλλέας Μπέος, κληθείς να αναφερθεί σε δηλώσεις του για τον Στέφανο Κασσελάκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκλογική βραδιά με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Εγώ είμαι ένας άνθρωπος απλός, λαϊκός, μιλάω μια γλώσσα της αλήθειας. Ούτε υποκριτής είμαι, ούτε πολιτικός απατεώνας και δεν με νοιάζει το πολιτικό κόστος. Για τρίτη θητεία είμαι σε αυτήν την θέση γιατί μου την έχει δώσει ο κόσμος», προσέθεσε ο νυν και επανεκλεγείς Δήμαρχος Βόλου.

«Μεγάλη χαρά», είπε ο Αχιλλέας Μπέος, απαντώντας σε δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη πως θα πρέπει η δικαιοσύνη να ασχοληθεί με τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου για το πρόσωπο του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, συμπληρώνοντας ότι «Καμία Δικαιοσύνη και κανένας νόμος δεν είναι υπεράνω του Συντάγματος. Το Σύνταγμα μιλάει για ελευθερία λόγου και έκφρασης. Εγώ μιλάω και εκφράζομαι ελεύθερα και προσπαθώ με αυτήν την μόρφωση που έχω: τελειόφοιτος δημοτικού είμαι, να μην προσβάλλω».

Σε δηκτικό σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου ότι «δεν φαίνεται να το προσπαθείτε και πολύ», ο Αχιλλέας Μπέος αποκρίθηκε «δηλαδή να αλλοιώσω την προσωπικότητα μου; Να γίνω υποκριτής; Να βάλω άλλο κοστούμι και άλλο πρόσωπο; Να βγαίνω και να λέω “οι προοδευτικές δυνάμεις και οι συνεργασσίες”; Ποιοι κυβερνάνε 40 χρόνια; Οι δικηγόροι και οι γιατροί… Τι θα πουν στον κόσμο; Ότι αυτός δεν μιλάει καλά; Εμένα μιλάει το έργο μου. Τι να κάνω ξαφνικά; Να φορέσω καλσόν; Τι να πούμε τώρα;».

«Θα χαμηλώσω τους τόνους αν χαμηλώσουν κι αυτοί. Δεν είναι πρότυπο οι δηλώσεις του κ. Κασσελάκη, έναν μήνα είναι στην Ελλάδα¨. Έχω φίλους ομοφυλόφιλους, έχω βγει έξω μαζί τους… Στον κ. Κασσελάκη να κάνετε μια ερώτηση: μου είπαν ότι τον ψάχνουν στην Ιαπωνία, για ψάξτε το κι εσείς», είπε ο Αχιλλέας Μπέος.

Αμέσως μετά, ο κ. Μπέος είχε έντονο φταστικό επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Νίκο Μπογιόπουλο, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Το Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η χυδαία και ομοφοβική αναφορά του κ. Μπέου σε πανελλήνια μετάδοση καθιστά την Πολιτεία υπεύθυνη για τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των Ελλήνων πολιτών. Λογικές και πρακτικές που αντιτίθενται στα δημοκρατικά ιδεώδη, που έχουν κατακτηθεί στη χώρα μας με δημοκρατικούς αγώνες, ενισχύουν το μίσος και σπέρνουν τη διχόνοια στην ελληνική κοινωνία. Χρέος όλων των δημοκρατικών δυνάμεων, η αυτονόητη καταδίκη του σκοταδισμού και της ομοφοβίας».

